GOLFO ARANCI. Per far arrivare il cavo sottomarino di internet dalla Penisola alla Sardegna la PSL (Power Sub Link), azienda con base greca che si occupa della posa in opera, non va troppo per il sottile. A Cala Spada, splendida baia nel “mare di fuori” di Golfo Aranci, utilizza un’imponente ruspa che sbriciola la sabbia con tutto il contenuto di microrganismi e fossili.

I lavori avvengono a pochi metri dalle case e vicinissimo a barche in secca di pescatori. L’aspetto più singolare è che il movimento ambientalista del paese che in passato si è mosso in maniera massiccia come è accaduto per il paventato insediamento di una coltura di ostriche, non ha mosso un dito. Il mare di fuori e le sue baie sono forse meno interessanti e non vanno tutelati come il lungomare?