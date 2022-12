GOLFO ARANCI. Continua con successo il cartellone di eventi Ice Christmas 2022 che ha preso il via lo scorso 10 dicembre.

Ice Christmas, che si concluderà il 6 gennaio, ha visto una grande partecipazione a tutti gli eventi proposti, dalla casetta di Babbo Natale che ha accolto i bambini insieme ai suoi Elfi, al concerto di The Brooklyn Gospel Harmonettes che, il 25 dicembre nella parrocchia di San Giuseppe, si è esibito in un canto gospel, fino allo spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio Ice White Show che ieri, mercoledì 28 dicembre, ha visto in pista le evoluzioni della coppia professionista Riccardo Maglio e Irma Caldara.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio, di 250 metri quadri, aperta fino al 6 gennaio prossimo e accessibile gratuitamente, è presa d’assalto ogni giorno da circa 400 persone.

“Sono particolarmente grato all’agenzia allmeconnection, che ha curato il programma e l’organizzazione, perché ha lavorato con cura e passione al nostro progetto riuscendo anche a portare dei campioni internazionali come Riccardo Maglio e Irma Caldara – dice l’assessore al Turismo, Luigi Romano -. La scelta di mantenere gratuita la pista di ghiaccio insieme all’ufficio postale di Babbo Natale ha animato ogni giorno la nostra Piazza e ha creato un nuovo punto di incontro e di coesione per i nostri giovani. Anche gli imprenditori hanno particolarmente apprezzato con aperture fuori stagione ripagate dal grande afflusso di ospiti”.

Per il sindaco, Mario Mulas, “si tratta dell’ennesima conferma di una lunga stagione di festeggiamenti del Natale che solo la pandemia era riuscita a interrompere. La nostra scelta di offrire magia e divertimento ai più piccoli ci premia non solo dal punto di vista umano ma anche da quello politico perché, sorrette dall’intervento pubblico, portano in paese numerosi visitatori che, fuori dall’alta stagione, solo poche realtà in Sardegna riescono ad attrarre”.