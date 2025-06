GOLFO ARANCI 24 giugno 2025 – La musica invade la Gallura con una delle tappe più attese dell’estate. Il 105 Summer Festival sbarca a Golfo Aranci venerdì 27 giugno, trasformando piazza Francesco Cossiga in un palcoscenico a cielo aperto dove si esibiranno venticinque tra i più grandi nomi della scena musicale italiana contemporanea.

L’evento organizzato da Radio 105 rappresenta una svolta per il territorio sardo che entra nel circuito delle cinque città italiane scelte per il tour nazionale. Accanto a Golfo Aranci figurano location prestigiose come Venezia, Genova, Baia Domizia e Comacchio, confermando il ruolo strategico della Sardegna nel panorama degli eventi musicali estivi.

La serata vedrà alternarsi sul palco artisti di calibro nazionale che spaziano dai veterani della canzone italiana alle nuove promesse del panorama pop e rap. Tra i nomi confermati figurano Achille Lauro, Elodie, Fedez, Tananai, The Kolors, Annalisa, Ghali, Alessandra Amoroso, Michele Bravi, Baby K, Benji & Fede, BigMama, Boomdabash, Carl Brave, Clara, Coma_Cose, Dargen D’Amico, Emis Killa, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Gemelli Diversi, Il Tre, LDA e Rose Villain.

“Accogliere il 105 Summer Festival è per noi un onore e un’opportunità straordinaria per promuovere il nostro territorio – dichiara il sindaco Giuseppe Fasolino -. Questo evento non è solo una celebrazione della musica ma anche un’occasione per valorizzare le bellezze di Golfo Aranci, attirando visitatori e creando un importante indotto economico per la nostra comunità”.

L’amministrazione comunale ha lavorato con gli organizzatori per garantire un evento sicuro e accessibile, puntando sulla sostenibilità ambientale e l’utilizzo di nuove tecnologie per coinvolgere il pubblico. La scelta di piazza Cossiga, con la sua cornice affacciata sul mare cristallino, promette di offrire uno scenario suggestivo per una serata che si annuncia già sold-out.

Il concerto inizierà nel tardo pomeriggio e sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre) e sui canali social ufficiali dell’emittente, garantendo una visibilità nazionale e internazionale all’evento. Al timone della serata ci saranno Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, volti storici della radio milanese.

L’edizione 2024 del festival ha registrato numeri record con 140mila presenze complessive nelle quattro tappe, oltre 55 milioni di impressioni su Facebook e Instagram e 137 milioni di visualizzazioni su TikTok, confermando il successo della formula che unisce musica dal vivo e intrattenimento gratuito.

Il festival rappresenta un importante tassello nel calendario estivo di Golfo Aranci che vedrà anche altri appuntamenti di spicco come i concerti di J-Ax il 9 agosto, Clementino il 23 agosto e lo show di Stefano De Martino il 30 agosto.

L’ingresso al concerto è completamente gratuito. Gli organizzatori consigliano di arrivare con anticipo vista l’attesa affluenza e di seguire le indicazioni che verranno fornite nei giorni precedenti sui canali ufficiali del comune e della radio.