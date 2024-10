★VIDEO★ GOLFO ARANCI. Attese spasmodiche in piazza, fan in lacrime che abbraccia il sindaco Fasolino dopo un incontro ravvicinato con l’artista e soprattutto un maxi Karaoke di circa 10mila voci che ha sorpreso persino il cantante partenopeo. In effetti sono arrivati da tutta la Sardegna per l’unica data nell’Isola di Gigi D’Alessio. Il concerto gratuito per la gente, voluto dall’amministrazione comunale, è stato organizzato dall’agenzia olbiese RG Music.

Perfetta l’organizzazione anche se lo staff ha mostrato segni di nervosismo con i giornalisti blindando l’artista per tenerlo lontano dai media e, onestamente, non si è capito il motivo. Due mila posti a sedere e almeno 8mila tutt’intorno sono stati predisposti nel teatro naturale di piazza Cossiga.

Per il resto il cantante neomelodico partenopeo si è esibito per due ore di concerto senza pause e senza concedersi troppo al pubblico. Gigi D’Alessio che da vent’anni ha casa a Marinella, Golfo Aranci è un po’ una seconda patria non solo per lui ma per tutti campani. Il paese alla radice di Capo Figari, infatti, è nato da comunità provenienti dalle isole di Ponza e Ventotene.

Tra gli ospiti in duetto virtuale, D’Alessio ha cantato le sue hit con Elodie, Alessandra Amoroso, Clementino, LDA al secolo il figlio Luca, Geolier, Ernia e dal vivo Diana Puddu che ha cantato Ti Sento dei Matia Bazar dopo il successo personale con The Voice Senior. Di seguito il servizio ⬇️