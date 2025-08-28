Olbia 27 agosto 2025 – Golfo Aranci si prepara a vivere un evento inedito. Il 7 settembre il cielo sopra il borgo marinaro sarà attraversato dalle luci e dagli effetti speciali dei Pyro Drones, protagonisti di uno spettacolo che unisce tecnologia e creatività.

Centinaia di velivoli illumineranno la notte formando figure coreografiche di grande impatto visivo. Un evento che approda per la prima volta in Sardegna e che promette di richiamare un pubblico numeroso, trasformando la serata in un appuntamento memorabile.

Dopo il tour nelle principali città italiane, gli specialisti porteranno a Golfo Aranci uno show capace di fondere precisione ingegneristica e suggestione artistica, sostituendo i tradizionali fuochi d’artificio con un’esibizione completamente innovativa.

Il paese si appresta così ad accogliere un’iniziativa che coniuga spettacolo e avanguardia tecnologica, destinata a lasciare il segno nell’estate 2025.