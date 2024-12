La stagione dei grandi eventi a Golfo Aranci si conclude con tre serate dedicate alla musica, non solo per i giovani, ospitate nella tensostruttura riscaldata di piazza Cossiga. Gli spettacoli, voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino, fanno parte del programma Golfo Aranci Mon Amour. Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero.

Si parte il 29 dicembre alle 18:30 con Angelo Famao, giovane talento della musica neomelodica moderna, noto per brani come “Tu si a fine do’ munno” e “Hey bella”.

Il 30 dicembre, la musica prosegue con due artisti molto amati dal pubblico. Fred De Palma, autore di hit come “Una volta ancora” e “Ti raggiungerò”, e il DJ e produttore DJ Matrix, famoso per brani come “La tipica ragazza italiana” e il recente singolo “Coro azzurro”.

Le serate del 29 e 30 dicembre segnano la conclusione di un anno ricco di eventi, consolidando la vocazione turistica di Golfo Aranci e il suo ruolo di meta tra le più dinamiche e vivaci della Sardegna.