Golfo Aranci 21 agosto 2025 – Un fine settimana di appuntamenti tra tradizione e intrattenimento segna il calendario estivo di Golfo Aranci, che ospita tre giorni di iniziative tra cultura, mercatini e musica dal vivo.
Giovedì 21 agosto le vie del centro accoglieranno le esibizioni itineranti del coro Sos Astores, alle ore 21. In contemporanea prenderà avvio “Isola in Gallura”, manifestazione che con sfilate e spettacoli porterà i colori e le tradizioni della Sardegna nel cuore del paese, proseguendo anche venerdì 22 agosto.
Venerdì sera, oltre alla seconda giornata di “Isola in Gallura”, spazio al Mercatino del Venerdì al Tramonto: dalle 20 sul lungomare saranno presenti bancarelle di artigianato e prodotti tipici, in un contesto arricchito dalla cornice panoramica sul mare.
Sabato 23 agosto sarà la volta del grande concerto di Clementino, atteso in Piazza Cossiga alle 22. L’artista proporrà uno show gratuito con i suoi brani più noti, in una serata che si annuncia come l’appuntamento clou del weekend.