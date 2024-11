BUDONI. In occasione de “Sa die de sa Sardigna”, domenica 28 aprile il comune di Budoni, attraverso Budoni Welcome, in collaborazione con la Pro Loco e Arimani, organizza un ricco calendario di eventi in programma per tutta la giornata. La Sardegna sarà celebrata in ogni sua sfaccettatura, dalle mostre dedicate ai prodotti tipici, fino ai costumi tradizionali, al teatro in lingua e al folklore.

Piazza Giubileo sarà animata da laboratori, dimostrazioni e mostre delle “donne di Arimani” a partire dalle 10:00 del mattino. Spazio ad arte e intaglio dei pani cerimoniali dell’Isola con Simonetta Bazzu, alle paste antiche e alla panada con Caterina Fenu, alla lavorazione artistica dei dolci di Oliena con Gianfranca Puligheddu, al tappeto di Nule con Valeria Masala.

Un angolo sarà dedicato alle tecniche di lavorazione e decoro con Mercedes Enne mentre nell'”Isola dell’arte” protagoniste saranno le piante selvatiche della Sardegna attraverso il disegno ad acquerello e il laboratorio per bambini a cura di Eleonora Sanna. Verrà inoltre allestita la mostra realizzata dagli studenti del corso di intreccio dei cestini con Lucio Milia.

Alle 17:00 Angelina Stuggiu presenterà il costume tradizionale mentre alle 18:00 nel teatro comunale si terrà lo spettacolo “Sas bighinas” dell’associazione culturale teatrale Sa Meghina e s’oju. In scena, per una divertentissima commedia in terranovese e logudorese, ci saranno Giusy Deiana e Stefania Saba. Alle 19:00, a chiusura della giornata di appuntamenti, il gruppo folk San Lorenzo si esibirà in piazza Giubileo. All’organetto Michele Pilurzi.

“Sarà l’occasione per riscoprire la nostra Isola – dichiara Maria Denise Zirottu, delegata alla Cultura del comune di Budoni -. Ringrazio fortemente la commissione Cultura e la biblioteca Liberato Ceriale che hanno contribuito alla realizzazione della giornata, e la straordinaria presenza di Vittoria Arimani e dei suoi cinque artigiani. Il 28 aprile – prosegue Zirottu – daremo avvio a quella che sarà un’estate ricca di eventi e incontri culturali con autori molto importanti. A breve pubblicheremo il calendario con le iniziative per l’estate”.