Olbia 24 novembre 2025 – Domani, 25 novembre, anche gli aeroporti di Olbia e Alghero partecipano alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere con due iniziative che trasformeranno gli scali in simboli di memoria e sensibilizzazione.

A Olbia, il banco check-in rosso sarà il fulcro delle attività e diventerà quello maggiormente utilizzato della giornata. I ledwall trasmetteranno in continuo il video “Mettiamo un punto”. Nell’area Food & Beverage saranno esposte le scarpette rosse accanto alla sedia vuot.

Ad Alghero la main hall sarà illuminata di rosso. Al centro della hall verrà riposizionata la panchina rossa con il totem informativo. Nelle aree check-in e partenze alcuni sedili resteranno volutamente vuoti, dedicati alle donne vittime di violenza. Nell’area Food & Beverage dell’aerostazione l’installazione delle scarpette rosse, accanto alla sedia rossa, ricorderà che ogni posto vuoto ha un nome e una storia che non deve più ripetersi.

Le due iniziative rientrano nella campagna nazionale di Assaeroporti. Per tutta la giornata del 25 novembre verranno condivisi contenuti sui canali digitali degli scali italiani per mantenere alta l’attenzione sul tema. Passeggeri e personale sono invitati a partecipare e interagire con le installazioni.