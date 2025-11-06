Olbia 6 novembre 2025 – Sabato 8 novembre la Little Gallery di via San Simplicio, la galleria d’arte visitabile più piccola d’Italia, inaugura la personale di Alessandro Sini dal titolo “Fuga, il paradosso della gabbia”. L’esposizione, curata da Daniela Cittadini, unisce rigore scientifico e introspezione filosofica in un percorso che interroga il rapporto tra natura e pensiero umano.

Gli acquerelli di Sini ritraggono con precisione anatomica gli animali del bosco, mettendo in evidenza la fragilità e la potenza del mondo naturale. L’artista trasforma l’osservazione in metafora, contrapponendo l’istinto vitale delle forme organiche alla razionalità delle costruzioni umane.

Il tema della “gabbia” diventa simbolo di limite e rifugio, ma anche di una tensione irrisolta che trova nella “fuga bachiana” una chiave di lettura: come nella musica di Bach, i motivi si inseguono e si sovrappongono, generando equilibrio e dissonanza. In questa dinamica, Alessandro Sini traduce la complessità del vivere contemporaneo, dove il desiderio di libertà convive con la necessità di confini.

La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni successivi all’inaugurazione, offrendo un’occasione di riflessione sull’intreccio fra arte, scienza e filosofia.