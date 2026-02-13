Arzachena 13 febbraio 2026 – Giuseppe Lapolla conquista Sanremo con i sapori e i profumi della Sardegna.

Il maestro pizzaiolo, lucano di origine ma sardo d’adozione e punto di riferimento della pizza contemporanea, riceverà nella Riviera dei Fiori il riconoscimento come Chef di Pizza Stellato 2026, entrando a far parte di una rete internazionale di professionisti selezionati per qualità costante del lavoro, visione e coerenza.

Il 24 e 25 febbraio, nel contesto più mediatico d’Italia, durante la settimana della 76esima edizione del Festival della canzone italiana, si svolgeranno le gare per il trofeo “La migliore pizza di Sanremo 2026”, con le categorie pizza gourmet, classica e in teglia, show-cooking degli chef pizzaioli stellati e momenti di racconto e confronto sulla pizza come linguaggio gastronomico contemporaneo.

La cerimonia di premiazione rientra nel programma ufficiale della manifestazione: il premio conferito a Giuseppe Lapolla non celebra solo il singolo talento, ma un’idea di pizza fondata su impasti studiati con precisione, fermentazioni rispettate e ingredienti coerenti con una visione identitaria. Un approccio che Lapolla porta avanti da anni, costruendo il suo percorso professionale in Sardegna, terra che lo ha accolto e che oggi rappresenta pienamente nel panorama nazionale e internazionale della pizza d’autore.

“Ricevere questo riconoscimento a Sanremo è un grande onore – dichiara Giuseppe Lapolla – perché arriva da una guida che mette al centro il progetto. La Sardegna mi ha dato tanto, professionalmente e umanamente, e oggi portare qui anche un pezzo di quel percorso significa raccontare una pizza che nasce dal rispetto, dallo studio e dalla responsabilità verso chi la sceglie ogni giorno”.

Il suo luogo d’adozione è Cannigione, dove il maestro Lapolla crea le sue opere gastronomiche nella pizzeria “Da Serafino”, realtà conosciuta e apprezzata anche oltre i confini dell’isola, dove è possibile degustare la pizza in oltre 60 varianti.