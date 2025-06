Grazie al suo talento e a una visione ampia e lungimirante, Giuseppe Lapolla, maestro pizzaiolo originario della Basilicata, è diventato una figura di riferimento assoluto nel panorama della pizza gourmet europea.

Con oltre vent’anni di esperienza e una carriera costellata di successi internazionali, Lapolla è la mente creativa della storica pizzeria Da Serafino e Giovanni a Cannigione, dove da quasi due decenni porta avanti una visione che unisce rigore tecnico, innovazione e valorizzazione del territorio.

Nel suo palmares di successi sei titoli mondiali conquistati in diverse discipline (freestyle, senza glutine, piccante, in teglia), una medaglia di bronzo ai Pizza World Games di Las Vegas e il Disco d’Oro ricevuto nel 2025 al Teatro Ariston di Sanremo. Per tre anni consecutivi, dal 2023 al 2025, ha ricevuto anche il prestigioso Premio “L’Arcimboldo Tre Pennelli“, che celebra l’eccellenza nel mondo del food e premia quei pizzaioli che, come l’omonimo pittore del Cinquecento, trasformano ingredienti semplici in autentiche opere d’arte.

Lapolla è anche l’unico pizzaiolo in Europa ad aver ottenuto il riconoscimento delle Tre Stelle, simbolo di qualità, professionalità e creatività.

“La pizza è molto più di un piatto, è una narrazione, un gesto d’identità – spiega Lapolla – e ogni impasto, ogni scelta di farina, ogni combinazione di ingredienti racconta un territorio, una cultura, una memoria. E soprattutto, lascia un’emozione”.

Il percorso di Lapolla si completa con un’importante attività didattica. È docente e formatore presso l’Agenzia Formativa Dante Alighieri e ogni anno accoglie giovani in pizzeria per trasmettere tecnica, rigore e passione.

“Non tutti diventeranno pizzaioli – precisa Lapolla – ma se riuscirò a lasciare in loro il rispetto per questo mestiere e la voglia di raccontare una storia attraverso il cibo, allora avrò fatto qualcosa di importante”.

Nella pizzeria vengono proposte oltre 60 varianti di pizza, basate su farine macinate a pietra e a cilindri, impasti ad alta idratazione, fermentazioni lunghe con biga o lievito madre e ingredienti selezionati tra eccellenze sarde e italiane. Ogni pizza, dalle versioni multicereali all’integrale fino alle gluten free, è progettata per garantire un adeguato equilibrio tra leggerezza e intensità di sapore.