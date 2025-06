GOLFO ARANCI 25 giugno 2025 – Zaino in spalla e voglia di imparare: la Protezione Civile Monte Ruju si prepara ad accogliere i primi piccoli volontari del territorio. L’associazione ha aperto le iscrizioni per il primo Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile“, un’iniziativa che trasformerà ragazzi tra i 10 e i 13 anni in piccoli protagonisti della sicurezza.

L’attività nasce dalla collaborazione tra l’associazione Monte Ruju, la Direzione Generale della Protezione civile della Regione Sardegna e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Un partenariato istituzionale che testimonia l’importanza di educare le nuove generazioni alla cultura della prevenzione e del soccorso.

Il campo si svolgerà dal 20 al 26 luglio 2025 presso la sede dell’associazione in via Libertà 190. Una settimana intensiva dove i partecipanti apprenderanno le nozioni base della protezione civile attraverso attività pratiche e formative.

Le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio 2025 e possono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo protezionecivilemonteruju@virgilio.it. La graduatoria verrà stilata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, con un numero massimo di 20 partecipanti.

Requisito fondamentale per la partecipazione è la sottoscrizione della richiesta da parte di entrambi i genitori. La mancanza di una delle due firme comporterà automaticamente l’esclusione dal campo.

L’accreditamento dei partecipanti inizierà il 20 luglio dalle 10:00 alle 12:00. Per informazioni e chiarimenti è possibile recarsi presso la sede dell’associazione oppure contattare il numero 340 0616 926.

Un’opportunità unica per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e della solidarietà.