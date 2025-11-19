Olbia 19 novembre 2025 – L’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) promuove una due giorni dedicata ai temi della rigenerazione culturale e del ruolo delle nuove generazioni nei processi di trasformazione dei territori. Gli appuntamenti si svolgeranno alle ex casermette di via Mameli 48 e saranno aperti al pubblico.

Venerdì 21 novembre alle 18:00 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “Patrimonio Sardegna”, una selezione di opere che raccontano siti, tradizioni e beni culturali dell’Isola riconosciuti dall’UNESCO, tra cui Su Nuraxi di Barumini, il canto a tenore e la festa dei Candelieri.

Sabato 22 novembre, dalle 9:00, si terrà la conferenza “Giovani per la rigenerazione culturale”, incentrata sulla possibilità di costruire un percorso professionale nel settore culturale in Sardegna.

Interverranno: Lidia Sanna, amministratore unico di Iolao srls; Veronica Cherchi, referente del Parco Naturale Regionale di Tepilora; Carlo Atzeni, Francesco Marras, Stefano Cadoni e Michele Agus, docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Cagliari; Patrizia Desole, presidente di Prospettiva Donna; Daniele Pipitone, presidente dell’associazione Per Arte Vie. Modera la giornalista Silvia Orrù.

L’iniziativa è cofinanziata dalla Fondazione di Sardegna e dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura. La partecipazione è libera.