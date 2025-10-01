Cagliari, 1° ottobre 2025 – La Giunta regionale ha approvato un finanziamento di 150mila euro per sostenere le tappe sarde del percorso della fiaccola olimpica in vista della XXVI edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano e Cortina 2026. Le risorse saranno distribuite tra i Comuni attraversati dalla staffetta.

Il programma prevede che il 13 dicembre la fiaccola arrivi a Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro. Il giorno successivo toccherà Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari, che sarà la tappa conclusiva. Sono previste anche deviazioni a Stintino, Barumini e Iglesias con delegazioni ridotte.

La delibera, proposta dall’assessora dello Sport Ilaria Portas, prevede 15mila euro per Nuoro e Cagliari, in quanto città di tappa, e 12mila euro per ciascuno degli altri Comuni. “Sarà un momento solenne di Sport, ma anche di spettacolo e grande visibilità – ha detto l’assessora Portas –. Non potevamo perdere questa vetrina nazionale e internazionale fatta di sport, ambiente, turismo e ricadute economiche”.