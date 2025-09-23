Olbia 23 settembre 2025 – Dopo mesi di attesa è arrivata l’ufficialità: il Rally Mondiale WRC rimane in Sardegna. L’annuncio è stato dato dal parlamentare leghista Dario Giagoni.

“È una vittoria per tutta l’isola – afferma Giagoni -. La conferma del Rally in Sardegna è un riconoscimento meritato per un territorio che ha dimostrato passione, competenza e capacità organizzativa. Le nostre strade, i paesaggi e il calore del pubblico sardo continueranno a essere protagonisti di una manifestazione internazionale di altissimo livello – aggiunge -. Ora lo possiamo dire con certezza: il Rally rimane a casa, il Rally rimane in Sardegna.

Secondo Giagoni il risultato è stato reso possibile grazie anche alla collaborazione tra le forze politiche: “Al di là delle differenze, abbiamo saputo unirci per il bene comune. È un segnale forte che testimonia quanto la Sardegna tenga a questo evento”.