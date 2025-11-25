Olbia 25 novembre 2025 – L’aeroporto di Olbia accoglie con spirito costruttivo la sollecitazione del sindaco Settimo Nizzi sul mantenimento dei servizi nei mesi di bassa stagione. Geasar conferma la disponibilità a collaborare con il comune di Olbia e con gli operatori locali per individuare un percorso condiviso.

L’amministratore delegato Silvio Pippobello chiarisce la posizione della società che gestisce lo scalo. “Il Sindaco Nizzi ha sollevato un tema corretto: la necessità di mantenere vivo il territorio anche nei mesi di bassa stagione riguarda tutti gli operatori della filiera”. Aggiunge che conosce il tono utilizzato dal primo cittadino. “Comprendo il tono fermo e passionale della sua sollecitazione e al suo posto credo avrei fatto lo stesso almeno per quanto riguarda i princìpi”.

Nel merito Pippobello sottolinea le difficoltà operative. “L’obiettivo è condiviso: collaborare e trovare soluzioni sostenibili con il supporto delle amministrazioni pubbliche in un contesto dove le difficoltà operative sono ben note dalla gestione del personale in termini di turni e reperibilità alla questione degli alloggi per i lavoratori fino alla manutenzione e preparazione delle strutture”. Ribadisce inoltre la necessità di garantire equilibrio economico. “È indispensabile mantenere servizi economicamente equilibrati: solo così possiamo continuare a investire e destinare risorse al miglioramento e all’ampliamento dei servizi a beneficio dell’utenza e dell’intero sistema”.

Guardando alla stagione appena conclusa Pippobello evidenzia che si è trattato di un periodo positivo e impegnativo. “È stata finalmente anche una stagione più lunga delle precedenti: situazioni alle quali dobbiamo progressivamente adeguarci e prepararci per il futuro in modo tale da eliminare l’attuale discontinuità evidenziata dal Sindaco Nizzi”.

Sulle attività attive nello scalo Pippobello precisa lo stato dei servizi. “In area landside la quasi totalità degli esercizi commerciali e di ristorazione è regolarmente aperta a disposizione non solo dei passeggeri ma anche della comunità locale”. L’ad spiega la scelta delle chiusure temporanee. “Abbiamo sospeso esclusivamente i servizi ridondanti progettati per i flussi estivi oltre dieci volte superiori rispetto a quelli invernali mentre siamo già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione”.

Il riferimento va anche alle iniziative dedicate al territorio. “Da sempre ci impegniamo a mantenere l’aeroporto un luogo vivo anche nei mesi di bassa intensità di traffico: solo per citare un esempio la settimana scorsa abbiamo ospitato l’iniziativa Scienza in Piazza che ha richiamato oltre 8.000 presenze tra giovani studenti provenienti dalle scuole del Centro-Nord Sardegna e cittadini”. Conferma poi l’impegno per il periodo festivo. “Stiamo organizzando eventi natalizi completamente gratuiti pensati per la città e per i passeggeri e abbiamo in programma il riadeguamento dell’offerta commerciale per il periodo delle festività”.

Pippobello conclude aprendo al confronto con l’amministrazione. “Accogliamo l’appello del Sindaco con spirito costruttivo. Riteniamo indispensabile programmare a stretto giro un incontro tra amministrazione e operatori per definire un percorso condiviso che coniughi le esigenze economico-gestionali delle imprese con la continuità dei servizi a beneficio sia della città e sia della destinazione turistica”. Per il numero uno di Geasar questa è la via necessaria. “Solo così sarà possibile rafforzare l’attrattività del territorio anche fuori stagione e creare le condizioni per stimolare la domanda turistica essenziale per attrarre nuove compagnie aeree e ampliare i collegamenti”.

