San Pantaleo 21 ottobre 2025 – Il Fuoco Sacro, ristorante del Petra Segreta Resort & Spa, entra ufficialmente nell’eccellenza gastronomica italiana confermandosi tra le migliori tavole del Paese nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Il locale ha ottenuto Due Forchette e il punteggio più alto dell’isola: 87 punti, suddivisi in 45 per la cucina, 16 per la cantina e 26 per il servizio.

Frutto del dialogo tra il patron Luigi Bergeretto e lo chef pluripremiato Enrico Bartolini, Il Fuoco Sacro è guidato ai fornelli da Alessandro Menditto e in sala da Enrico Zoratto. La guida descrive l’esperienza nel ristorante come “un luogo dove tutto sembra girare a meraviglia”, riconoscendo nella tavola di San Pantaleo una delle mete più apprezzate dell’isola, già insignita di una stella Michelin.

“Leggere le belle parole che la guida ci ha dedicato ci riempie di gioia. È gratificante vedere riconosciuti sforzi e investimenti affrontati in questi anni. Lodiamo l’impegno generoso e continuo dello chef Alessandro Menditto e dell’F&B Manager Enrico Zoratto con le loro rispettive squadre. Siamo felici che la Sardegna, da cenerentola delle guide, possa oggi far sentire la sua voce in ambito nazionale”, dichiarano Luigi Bergeretto e Rosella Marchese, alla guida del resort.

“Ricevere un punteggio così alto da una guida tanto prestigiosa ci riempie di orgoglio. È il risultato di un lavoro che portiamo avanti con dedizione da quattro anni. Merito di un mentore fantastico come Enrico Bartolini, di una proprietà ambiziosa che investe costantemente, di un grande chef come Alessandro Menditto e di un team affiatato che crede profondamente in questo progetto”, aggiunge Enrico Zoratto.

“Ottenere il punteggio più alto tra i ristoranti in Sardegna è un risultato che premia l’impegno di tutta la squadra e allo stesso tempo ci investe di responsabilità. È un punto di partenza per continuare a crescere, migliorare e spingerci ogni giorno oltre, mantenendo viva la curiosità e la passione che ci muovono”, conclude Alessandro Menditto.