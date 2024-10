★VIDEO★ GOLFO ARANCI. Sopra il feretro il berretto e la sciabola della sua uniforme a rappresentare l’onore militare e sotto, sul pavimento, i simboli delle sue grandi passioni sportive: il casco da motociclista e le sciarpe delle sue squadre di calcio del cuore, la Lazio e il Taranto. La chiesa di San Giuseppe di Golfo Aranci, paese dove aveva messo su famiglia, ha ospitato i funerali militari del luogotenente della Direzione Marittima, Salvatore Pisanelli, 52 anni, deceduto lo scorso 22 giugno sulla sua moto durante una gara al Mugello.

Nel corso dell’omelia don Bastianino Pirino, cappellano militare della Marina a La Maddalena, ha parlato di Salvatore sottolineandone il carattere gioviale: “Il Signore lo ha chiamato a sé ma non ci ha lasciato soli. Lui ci è andato al Padre ma il suo spirito continua ad essere in noi. Il distacco dalla sua famiglia è durissimo – ha detto don Bastianino – ma la fede in Dio ci aiuta a superare le perdite. Salvatore ora abita nei nostri cuori, in quelli della famiglia, degli amici e in quelli dei suoi colleghi della Marina. La sua bontà e la sua generosità non saranno mai dimenticate”.

Per i funerali, officiati anche dal vice parroco di San Giuseppe don Carlos e da padre Carlo di Sant’Ignazio da Laconi in Olbia, con la loro presenza si sono stretti al dolore dei familiari il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas, il direttore marittimo Giorgio Castronuovo, i rappresentanti dell’associazione combattentistica Mariani d’Italia e tantissimi amici del luogotenente. Di seguito il video dei funerali militari ▼