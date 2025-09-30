Olbia 30 settembre 2025 – Fratelli d’Italia – Coordinamento Cittadino di Olbia ha espresso le proprie congratulazioni a Settimo Nizzi per l’elezione a presidente della Provincia della Gallura nord est Sardegna. Nel comunicato, firmato dal coordinatore cittadino Marco Piro, si sottolinea l’esperienza amministrativa e la conoscenza del territorio del sindaco di Olbia, sostenuto dal partito nella presentazione della lista unitaria.
“Si tratta di un risultato importante che consegna alla guida dell’ente provinciale una figura di grande esperienza amministrativa, profonda conoscenza del territorio e riconosciute capacità di governo – scrive Marco Piro -. Da oggi è il momento di mettersi al lavoro, senza perdere tempo, per affrontare le criticità più urgenti”.
Tra le priorità indicate figurano la riapertura della SP38 Olbia-Tempio, chiusa da oltre dodici anni, la realizzazione della Olbia-Palau-Santa Teresa e la carenza di aule negli istituti superiori della città. FdI definisce la Provincia un ente strategico per viabilità, trasporti, edilizia scolastica, ambiente e turismo, invitando a un’immediata azione amministrativa.
Il comunicato conclude con gli auguri di buon lavoro a Federica Porcu, vice sindaco di La Maddalena, eletta nel nuovo consiglio provinciale e da anni punto di riferimento di Fratelli d’Italia per il nord della Gallura.