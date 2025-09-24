Olbia 24 settembre 2025 – Franco Capra, 59 anni, originario di Torpè, è campione del mondo di braccio di ferro. L’atleta sardo ha conquistato il titolo nella categoria Grand Master 70 kg durante i mondiali che si sono svolti in Bulgaria dal 10 al 23 settembre 2025, una manifestazione che ha visto la presenza di circa tremila atleti in rappresentanza di 56 nazioni.

Capra ha dominato la competizione nella sua categoria vincendo tutti i suoi incontri con il braccio destro, senza mai subire sconfitte. Per arrivare al titolo ha disputato una ventina di tiri, imponendosi fino all’ultima sfida. Per l’Italia, oltre a Capra, era presente l’intera nazionale, con atleti in gara in tutte le categorie, dalla juniores alla senior, fino agli over 70.

Da oltre vent’anni Capra fa parte della rappresentativa azzurra, diventandone uno dei punti di riferimento. Solo un mese fa aveva conquistato anche il titolo europeo, confermando una carriera di alto livello che lo ha portato a ricevere un riconoscimento ufficiale anche a Montecitorio.

Il campione di Torpè è responsabile regionale della disciplina in Sardegna e guida la scuola “Quattro Mori”, con la quale allena giovani atleti. L’attività, portata avanti con passione e costanza, ha contribuito alla crescita del movimento isolano che oggi conta team a Sassari, Cagliari e Nuoro. Capra ha espresso gratitudine verso il suo fisioterapista e verso tutto il suo team, che lo hanno sostenuto nella preparazione e nei momenti più impegnativi delle competizioni.

Guardando al futuro, il campione del mondo non esclude la possibilità di portare il braccio di ferro anche in Gallura, con una competizione o anche l’apertura di una palestra a Olbia, che potrebbe diventare un punto di riferimento per gli appassionati locali.