OLBIA. – Lo svedese Jonas Andersson ha dominato la tappa olbiese del Grand Prix d’Italia Regione Sardegna di Formula 1 UIM H2O conquistando così, con un round di anticipo, il suo secondo titolo di Campione del mondo.

“Sono davvero felice di aver vinto ad Olbia davanti a questo pubblico meraviglioso – ha detto il neo campione del mondo -. È stata una conclusione fantastica e che fine settimana per noi. Venivamo da una vittoria in Francia ma non pensavo fosse possibile farcela qui”.

Il suo connazionale Erik Stark sembrava destinato a finire secondo finché il pilota di Victory Team non ha commesso un errore alla boa di virata regalando il secondo posto a Peter Morin del China CTIC Team mentre il terzo posto sul podio è andato a Ferdinand Zandbergen di Sharjah Team.

Il giovane italiano Alberto Comparato, partito in seconda posizione, ha scatenato il tifo del molo Brin ma poco dopo lo start ha perso posizioni e ha tagliato il traguardo al quarto posto. Stark è arrivato quinto mentre Filip Roms e Grant Trask di MadCroc Gillman Racing si sono piazzati sesto e settimo. Il duo del Team Abu Dhabi composto dai cugini Thani Al-Qamzi e Rashed Al-Qemzi ha concluso ottavo e decimo. Brent Dillard ha chiuso al nono posto.

Grand Prix d’Italia Regione Sardegna UIM F1H2O – Risultati

1. Jonas Andersson (SWE) Team Sweden

2. Peter Morin (FRA) China CTIC Team

3. Ferdinand Zandbergen (NLD) Sharjah Team

4. Alberto Comparato (ITA) Comparato F1

5. Erik Stark (SWE) Victory Team

6. Filip Roms (FIN) Mad Croc Gillman Racing

7. Grant Trask (AUS) Mad Croc Gillman Racing

8. Thani Al-Qamzi (UAE) Team Abu Dhabi

9. Brent Dillard (USA) China CTIC Team

10. Rashed Al-Qemzi (UAE) Team Abu Dhabi

11. Bartek Marszalek (POL) Strømøy Racing F1H2O

12. Marit Strømøy (NOR) Strømøy Racing F1H2O Team

13. Ben Jelf (GBR) F1 Atlantic Team

14. Ahmed Al-Fahim (UAE) Victory Team

15. Kalle Viippo (FIN) Team Sweden

16. Brock Cohen (AUS) Comparato F1

Campionato del mondo 2023 UIM F1H2O – Classifica dopo gara 4:

1. Jonas Andersson (SWE) Team Sweden 63pts (Campione del mondo)

2. Ferdinand Zandbergen (NLD) Sharjah Team 39pts

3. Erik Stark (SWE) Victory Team 35pts

4. Peter Morin (FRA) China CTIC Team 33pts

5. Thani Al-Qamzi (UAE) Team Abu Dhabi 22pts

6. Bartek Marszalek (POL) Strømøy Racing F1H2O Team 20pts

7. Shaun Torrente (USA) Team Abu Dhabi 17pts

8. Filip Roms (FIN) Mad Croc Gillman Racing 16pts

9. Sami Seliö (FIN) Sharjah Team 15pts

10. Brent Dillard (USA) China CTIC Team 13pts

11. Alberto Comparato (ITA) Comparato F1 12pts

12. Grant Trask (AUS) Mad Croc Gillman Racing 8pts

13. Marit Strømøy (NOR) Strømøy Racing F1H2O Team 5pts

13. Rashed Al-Qamzi (UAE) Team Abu Dhabi 5pts

15. Brock Cohen (AUS) Comparato F1 3pts

15. Ahmed Al-Fahim (UAE) Victory Team 3pts

17. Kalle Viippo (FIN) Team Sweden 2pts

18. Alexandre Bourgeot (FRA) Maverick Racing 1pts