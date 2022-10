★VIDEO★ Velocizzare e, soprattutto, semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti europei puntando a migliorare la qualità della vita per lasciare più spazio alle famiglie. Per il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il miglioramento del rapporto dei sardi con la tecnologia per attrarre risorse europee va inquadrato in questa ottica.

Il primo cittadino ne ha parlato del corso dell’evento annuale del Por Fesr Sardegna alla presenza

della Commissione Europea che si è svolto ieri al Museo archeologico di Olbia. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), con una dotazione finanziaria di circa 1,580 miliardi di euro (di cui circa 1,100 di contributo UE), è indirizzato alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti tra la Regione Sardegna e le altre Regioni dell’Unione Europea.

Nel dettaglio, l’intera cifra sarà distribuita su 6 priorità principale: 22% Competitività Intelligente, 10% Transizione Digitale, 33% Transizione verde, 3% Mobilità urbana sostenibile, 14% Sardegna più sociale e inclusiva, 14% Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale (4% assistenza tecnica). Di seguito le dichiarazioni del sindaco ▼