Olbia 1 gennaio 2026 – È un maschietto il primo nato del 2026 in Gallura. Si chiama Abdoul Aziz Gueye ed è venuto alla luce all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia alle 2:47 con parto naturale.

Il piccolo è figlio di una coppia residente ad Arzachena, originaria del Senegal e presente in Sardegna da oltre dieci anni. La mamma Awa, 31 anni, è casalinga mentre il papà Oumar, 41 anni, lavora in una cantina vinicola. Alla nascita Abdoul Aziz ha pesato 3,780 chilogrammi. Il parto è stato assistito dal medico Andrea Fadda con le ostetriche Veronica Forresu e Paola Favini.

La famiglia conta già altri due figli, un maschietto di 7 anni e una bambina di 5. “Siamo felici e impazienti di far conoscere il nuovo fratellino agli altri nostri bimbi”, commenta la mamma.

A chiudere il 2025 è stato invece un fiocco rosa. L’ultima nata dell’anno è Sofia, figlia di Veronica Pizzo, 35 anni, addetta al reparto vendite nella grande distribuzione, e di Alessandro Delussu, 50 anni, dipendente del servizio informatico di Ares Sardegna, residenti a Olbia. La piccola è nata alle 18:18 del 31 dicembre con taglio cesareo e ha pesato 2,890 chilogrammi.

L’intervento è stato eseguito dai medici Giulio Tupponi e Mario Sechi, con l’anestesista Dina Cherchi, la pediatra Elisabetta Bianchi e l’ostetrica Erika Graccione. “È una gioia immensa sia per me che per il papà – dice Veronica, la mamma di Sofia – e, naturalmente, anche per i nonni ai quali non vediamo l’ora di presentare la piccola. Ringrazio tutti gli operatori della struttura che mi hanno assistito con professionalità e umanità”.