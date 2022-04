OLBIA. Con il concerto semi acustico, a sorpresa, dei Tazenda affronta il giro di boa la prima Fiera Nautica di Sardegna ospitata nella Marina di Olbia dal 23 al 26 aprile. Grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno contato nei primi tre giorni di apertura circa 8 mila persone provenienti da tutta l’isola.

La prima Fiera Nautica di Sardegna, sostenuta dall’assessorato regionale del Turismo attraverso il braccio operativo del Cipnes Gallura che per l’occasione ha sfoggiato il nuovo logo e il nuovo sito internet, ha richiamato circa 85 espositori con una novantina di barche attraccate ai moli del porticciolo di Sa Marinedda.

Gianni Sarti, presidente del Cipnes considera questa prima edizione una sorta di numero zero sul territorio regionale. “Dobbiamo pensare a questa fiera come un sistema regionale che vuole misurarsi con altri eventi internazionali da cui dobbiamo imparare per far crescere l’iniziativa fortemente sostenuta dall’assessore del turismo Gianni Chessa. Puntiamo – ha sottolineato Sarti – a metterci in scia con eventi come Genova e Cannes.

Per il presidente del Cipnes si tratta di “un successo incoraggiante. Riceviamo continuamente contatti e mail di imprenditori che chiedono di prenotarsi fin d’ora per l’anno prossimo. Siamo anche estremante contenti per il successo del settore Food and Wine di Insula e anche per i dibattiti trasmessi in streaming che hanno fatto emergere numeri e statistiche importanti, utili al direttore Aldo Carta per elaborare proiezioni per il settore nautico sul quale il Cipnes vuole puntare pesantemente”.

Questo il programma dei prossimi due giorni di fiera:

Lunedì 25 aprile

Ore 12.30/15, Arena Libeccio, cookingshow “Filiere di Sardegna, un viaggio tra tradizione e innovazione” dedicato ai sapori della Sardegna ed alle sue filiere produttive di qualità (area riservata agli espositori e istituzioni).

Ore 18.30, Arena Libeccio, aperitivo Sardegna per degustare cocktail e vini della Sardegna (area riservata a espositori e istituzioni).

Ore 19.30/21.30, serata di animazione artistica presentata dai Tressardi e sfilata di moda “Sardegna ieri e oggi” dedicata ad una selezione di atelier e sartorie e gioielli (corallo e arti orafe) della nostra Isola. Esibizione artistico-musicale dei Double Dose e i balli tradizionali del Gruppo folk di Buddusò.



Martedì 26 aprile

Ore 12.30/15, Arena Libeccio, cookingshow “Filiere di Sardegna, un viaggio tra tradizione e innovazione” dedicato ai sapori della Sardegna ed alle sue filiere produttive di qualità (area riservata a espositori e istituzioni).

Ore 18.30, Arena Libeccio, aperitivo Sardegna per degustare cocktail e vini della Sardegna (area riservata a espositori e istituzioni).