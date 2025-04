La Fiera Nautica di Sardegna apre una finestra sul futuro della sicurezza in mare con il talk tematico “Soccorso sanitario in mare: sviluppi della telemedicina per la navigazione”, in programma il 30 aprile 2025 alle ore 16:00, nell’Area Eventi Garden della Marina di Porto Rotondo.

L’incontro, moderato da Angelo Colombo, responsabile della manifestazione, riunirà alcuni dei massimi esperti regionali in tema di emergenza sanitaria ed evacuazione medica a distanza. Sul palco interverranno:

Luigi Arru , dirigente medico Servizio Formazione AREUS;

Francesco Cudoni , direttore Dipartimento Emergenza Urgenza AOU Sassari;

Sebastiano Cudoni , direttore Dipartimento Emergenza Urgenza ASL Olbia;

Gianluca D’Agostino , direttore marittimo Nord Sardegna;

Gavino Mariotti , rettore dell’Università degli Studi di Sassari;

Paolo Pinna Parpaglia , direttore del Pronto soccorso AOU Sassari;

Giuseppe Pintor, direttore generale AREUS Sardegna.

Il confronto verterà sulle nuove strategie di intervento in ambito marittimo e sugli strumenti di telemedicina destinati a salvare vite a bordo, con particolare attenzione alle procedure integrate tra sanità pubblica e autorità marittime.

Il tema, di grande attualità, si inserisce in un contesto in cui la navigazione da diporto e il traffico turistico richiedono standard sempre più elevati di assistenza sanitaria, anche nelle condizioni più difficili.

La presenza di figure di primo piano della sanità sarda e del mondo accademico conferma la rilevanza dell’incontro, destinato a tracciare un bilancio delle tecnologie già in uso e ad anticipare i nuovi scenari operativi per il soccorso sanitario in mare.