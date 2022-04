★VIDEO★ OLBIA. Tocca al presidente del Cipnes Gianni Sarti mettere in archivio i numeri della prima Fiera Nautica di Sardegna che si è svolta a Olbia dal 22 al 26 aprile 2022. “Abbiamo registrato oltre 15.000 presenze e questo risultato ci riempie d’orgoglio”.

Sarti nell’intervista che segue annuncia alcune novità per il prossimo anno. Prima fra tutte il probabile cambio di data. Non più il ponte del 25 aprile, come in questa prima edizione, ma quello del 1° maggio che nel 2023 cade di lunedì. Di seguito l’intervista a Gianni Sarti ▼