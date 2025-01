OLBIA. Un collegamento diretto in fibra ottica tra gli aeroporti di Olbia e Alghero è stato inaugurato grazie a un accordo tra Geasar SpA, Sogeaal SpA e Siportal, società leader nelle telecomunicazioni. La dorsale in fibra, lunga 150 km, consente di ridurre la dispersione ottica e garantire una trasmissione dati ultra-performante. L’infrastruttura, progettata per una capacità iniziale di 1 Gbps scalabile fino a 100 Gbps, rappresenta un passo avanti per l’integrazione tecnologica degli scali del Nord Sardegna.

Questo collegamento non solo permette la condivisione in tempo reale delle informazioni tra le due strutture, ma ottimizza anche i processi produttivi e operativi, offrendo connettività uniforme a tutti i punti degli aeroporti. “Da oggi i sistemi informatici dei due aeroporti lavoreranno insieme in tempo reale come un unico complesso tecnologico – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal -. Siamo felici di collaborare con Siportal per portare benefici in termini di efficienza e cultura digitale”.

Il progetto prevede anche l’implementazione di soluzioni avanzate, come il Disaster Recovery e la protezione crittografica delle comunicazioni, garantendo sicurezza e affidabilità. “Questa collaborazione dimostra come le tecnologie di ultima generazione possano trasformare le infrastrutture critiche – ha affermato Francesco Saluta, CEO di Siportal -. Supportiamo la crescita economica e turistica della Sardegna attraverso innovazione e resilienza tecnologica”.

L’iniziativa si inserisce in un piano strategico più ampio per la modernizzazione degli aeroporti del Nord Sardegna, con l’obiettivo di creare un’infrastruttura tecnologica avanzata che renda Olbia e Alghero un punto di riferimento nazionale per integrazione tecnologica e sostenibilità operativa.