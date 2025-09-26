Olbia 26 settembre 2025 – La parrocchia di San Michele Arcangelo di Olbia annuncia l’avvio dei festeggiamenti per il Patrono, che animeranno il quartiere di Tannaule dal 26 al 29 settembre e il 2 ottobre. La ricorrenza, giunta alla 15ª edizione, unirà momenti religiosi e serate di intrattenimento, con celebrazioni liturgiche, processioni e spettacoli per famiglie.

Il complesso parrocchiale, consacrato nel 2016 e punto di riferimento per la comunità della zona ovest di Olbia, accoglierà fedeli e cittadini per onorare l’Arcangelo, patrono e protettore della Chiesa universale. Domenica 28 settembre alle 17:30 è prevista la solenne processione che partirà dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova, seguita dalla messa in onore del Santo. Le celebrazioni religiose culmineranno il 2 ottobre con la messa per il 9° anniversario della dedicazione della chiesa.

Accanto ai riti religiosi, sono in programma serate dedicate ai bambini, musica dal vivo, spettacoli e ballo liscio. Non mancheranno i punti ristoro con servizio bar e panini:

PROGRAMMA

VENERDÌ 26 SETTEMBRE

Ore 17:30 Chiesa S. Michele – Raduno delle Bandiere votive e Rito di Benedizione delle medaglie di San Michele Arcangelo

Ore 18:00 Chiesa S. Michele – Novena in onore di San Michele Arcangelo con preghiera della Corona Angelica e Santa Messa

Ore 18:30 Campo Oratorio S. Michele – Grande festa dedicata ai Bambini con animazione a cura di IES Eventi di Roberta Urru, mascotte, musica, giochi, trucca bimbi e spettacolo “Blowing bubble show” con le bolle di Irina Kizlo

Ore 19:30 Campo Oratorio S. Michele – Servizio Bar con bibite e panini. A seguire Ballo liscio con la fisarmonica di Mirko Putzu

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 18:00 Chiesa S. Michele – Novena in onore di San Michele Arcangelo con preghiera della Corona Angelica e Santa Messa

Ore 18:30 Campo Oratorio S. Michele – Grande festa dedicata ai Bambini con animazione a cura di IES Eventi di Roberta Urru, musica, giochi, mascotte, gonfiabili e trucca bimbi

Ore 19:30 Campo Oratorio S. Michele – Servizio Bar con bibite e panini. A seguire Ballo liscio con la fisarmonica di Danilo Putzu

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 17:30 Chiesa S. Antonio – Solenne Processione in onore del Santo Patrono (percorso: via Aspromonte, corso Vittorio Veneto, via Tre Venezie, via Frau, via Bazzoni Sircana, chiesa San Michele)

Ore 18:30 Chiesa S. Michele – Solenne Messa in onore del Santo Patrono presieduta da don Cosma Caria e animata dal Coro Liturgico di San Michele Arcangelo

Ore 19:30 Campo Oratorio S. Michele – Serata di festa con le canzoni di Daniele Gala, lo spettacolo di Giuseppe Masia e DJ Set di Alice Bk. Servizio Bar con bibite e panini

LUNEDÌ 29 SETTEMBRE

Ore 12:00 Chiesa S. Michele – Solenne Supplica in onore di San Michele Arcangelo

Ore 18:30 Chiesa S. Michele – Solenne Messa presieduta da don Davide Mela e animata dal Coro Liturgico di San Michele Arcangelo. A seguire rinfresco per tutti i presenti

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE – 9° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA