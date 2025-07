PORTO CERVO 20 luglio 2025 – Le acque cristalline di Mortorio hanno accolto ancora una volta Federico Lucia, in arte Fedez, che ha scelto la Sardegna per un momento di relax estivo. Il rapper milanese è stato paparazzato in compagnia di un’amica mentre si godeva una giornata di mare.

L’artista sembrava sereno e rilassato mentre si muoveva a bordo di un gommone tra gli scogli e le calette nascoste di Mortorio, una delle destinazioni più esclusive dell’arcipelago di La Maddalena. Le immagini mostrano Fedez in costume da bagno mentre conversa con la sua ospite.

La scelta della Sardegna non rappresenta una novità per il cantante di “Bella storia”. Fedez, infatti, nel 2021, aveva trascorso alcuni giorni sull’isola insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai loro figli Leone e Vittoria. In quell’occasione la famiglia aveva affittato una villa di lusso in Costa Smeralda, documentando sui social momenti di spensieratezza tra tuffi e cene al tramonto.

Il ritorno del rapper in Sardegna arriva in un periodo particolare della sua vita privata, segnato soprattutto dalla separazione dall’influencer cremonese e dai relativi strascichi legali e mediatici. La scelta di una destinazione già vissuta in famiglia sembra suggerire un legame particolare con questi luoghi che lo hanno visto felice in momenti diversi della sua esistenza.