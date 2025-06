OLBIA. Dal cloro all’asfalto, dalle corsie della piscina alle curve mozzafiato della Sardegna. Federica Pellegrini ha cambiato elemento ma non ha perso il suo spirito competitivo. La “divina” del nuoto italiano ha vissuto un’esperienza che le ha fatto battere il cuore più forte di una finale olimpica: un giro da brividi sulla Hyundai i20 N Rally1 di Adrien Fourmaux durante lo shakedown del Rally Italia Sardegna.

Casco in testa, tuta addosso e adrenalina alle stelle. La campionessa olimpica, madrina della tappa italiana del FIA World Rally Championship, si è seduta accanto al pilota francese per affrontare i 2,19 chilometri del tracciato di Cabu Abbas a Olbia. Un’esperienza che ha messo alla prova anche una atleta abituata alle sfide più estreme.

“Sedermi su un’auto da rally ufficiale Rally1 durante il Rally Italia Sardegna 2025 è stata un’esperienza che mi ha lasciato senza fiato – ha dichiarato Federica Pellegrini -. L’emozione è stata davvero fortissima, qualcosa di unico nel suo genere. Non è stata solo la velocità, le staccate e i salti incredibili ad avermi colpita, ma anche il fatto che, per una volta, non ero io a ‘pilotare’ la mia performance.

Sono sempre stata abituata a controllare ogni aspetto delle mie sfide, a essere al comando. Per questo, vivere il rally dall’abitacolo come passeggero ha portato con sé un pizzico di timore, ma allo stesso tempo un entusiasmo incontenibile. È stata un’esperienza super adrenalinica e indimenticabile”.