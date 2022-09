★VIDEO★ Pareri contrastanti, specie sul web, sullo spot commissionato dalla Regione Sardegna per la promozione turistica dell’Isola. Protagonista l’attrice cagliaritana Caterina Murino che nel video veste anche la maschera di un Mamuthone che esce dall’acqua.

“Lo spot Sardegna Un Mondo Straordinario – presentato ieri a Cagliari dagli assessori Gianni Chessa e Alessandra Zedda, secondo quanto riporta la nota della Regione – punta in maniera particolare al mercato degli Stati Uniti attraverso la pubblicazione su diversi media. La strategia promozionale dello spot prevede la diffusione su televisioni internazionali (Cnn e Bbc international), su altre emittenti europee (Francia, Germania e Regno Unito), nei canali principali italiani e su alcune testate on line, cinque nazionali e dieci estere (almeno tre negli Stati Uniti). Con un’azione di social media marketing nei canali della Regione si prevedono almeno 5 milioni di impression. Infine, sono programmati annunci nelle pagine del “New York Times” e pannelli digitali a Berlino, Londra, New York e Parigi”.

Budget per la trasmissione (due versioni da 30″ e 90″) 2 milioni e 400 mila euro. La realizzazione è firmata Digital studio, per la regia di Manuele Trullu mentre la musica originale è di Flavio Ibba. Di seguito lo spot nella versione 90″