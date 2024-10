Olbia. Non solo Ronaldo. La stagione è appena cominciata e già un secondo vip ha scelto la Gallura per le vacanze. In Aviazione Generale è arrivato questa mattina Tom Cruise. L’attore americano, reduce dal successo al botteghino del suo ultimo film Top Gun Maverick, si è messo in posa con il personale dell’aeroporto privato e persino con un militare della Guardia di Finanza.

Secondo il regista del film, Joseph Kosinski, Maverick è in assoluto l’alter ego perfetto dell’attore che lo interpreta. In una recentissima intervista, il regista ha sostenuto che protagonista e personaggio si assomigliano tantissimo. Di certo, in vacanza nel mare di Sardegna, al massimo sarà chiamato a pilotare una barca e non un potente aereo supersonico da lanciare contro i nemici!