LOIRI PORTO SAN PAOLO 21 giugno 2025 – L’estate gallurese inizia con il botto. Il Comune di Loiri Porto San Paolo ha presentato un calendario fitto di appuntamenti che promette di animare i mesi più caldi dell’anno, trasformando la località costiera in un palcoscenico a cielo aperto. Una programmazione che spazia dalla cultura alla musica, dal teatro al cinema, fino all’intrattenimento per famiglie e bambini.

Il via ufficiale è previsto per il 20 giugno con una serata dedicata ai più piccoli in piazza Vambelle a Loiri, dove giochi e allegria faranno da protagonisti. Ma è solo l’antipasto di una serie di eventi che si susseguiranno senza sosta fino a settembre.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’anteprima del Cinema Tavolara del 28 giugno con la proiezione di “Cenere”, tratto dal romanzo di Grazia Deledda, nella suggestiva piazzetta Gramsci sul mare. Il giorno successivo sarà la volta della traversata a nuoto Porto San Paolo-Tavolara, che vedrà i partecipanti sfidare le acque cristalline del golfo.

Il mese di luglio si preannuncia particolarmente ricco. Il 5 luglio Porto San Paolo ospiterà la festa della birra, mentre il 7 sarà il turno del tributo a De André con Nine Ingiulla. Il 10 luglio sarà Valentina Persia a salire sul palco di piazza Tavolara con il suo spettacolo di cabaret, seguita l’11 luglio dalla manifestazione enogastronomica “Tra mari e… Monti” in collaborazione con la pro loco di Monti.

Dal 15 al 20 luglio tornerà il celebre Cinema Tavolara con proiezioni e incontri con gli autori, tutti ospitati nella piazzetta Gramsci. Non mancheranno la sesta edizione del Festival di musica etnica Melkart del 23 e 24 luglio, diretto dal maestro Mauro Mibelli, e il Premio sotto le stelle del 25 luglio in piazza degli Scacchi.

Ma il calendario non si limita agli eventi principali. Ogni martedì sarà dedicato alla rassegna letteraria, mentre il martedì, giovedì e venerdì sarà attiva la bibliospiaggia. Dal primo luglio al 30 agosto si svolgeranno laboratori di letteratura e creatività, mentre tutti i lunedì e venerdì di luglio e agosto saranno dedicati alle lezioni di yoga in spiaggia. La sera troverà spazio il mercatino “Artigiani sotto le stelle”.

L’estate si concluderà in bellezza con due eventi di richiamo nazionale: il concerto di Noemi del 2 agosto e lo spettacolo di Max Giusti a fine agosto.

“Un ricchissimo calendario degli eventi che propone soluzioni per ogni fascia di età – dichiara il sindaco Francesco Lai -. Un lavoro di squadra anche quest’anno che ha visto un grosso impegno da parte degli assessori al turismo Riccardo Biancu e alle politiche sociali, di genere e giovanili Francesca Asole e dell’immancabile supporto degli uffici comunali, sempre attivi nell’organizzazione di eventi”.

Il calendario completo degli eventi

GIUGNO • 20 giugno – Serata per bambini con giochi e allegria, piazza Vambelle (Loiri) • 28 giugno – Anteprima Cinema Tavolara “Cenere” di Grazia Deledda, piazzetta Gramsci • 29 giugno – Traversata a nuoto Porto San Paolo/Tavolara

LUGLIO • 5 luglio – Festa della Birra, Porto San Paolo • 7 luglio – Tributo a De André con Nine Ingiulla • 10 luglio – Spettacolo di cabaret con Valentina Persia, piazza Tavolara • 11 luglio – “Tra mari e… Monti”, manifestazione enogastronomica con pro loco di Monti • 15-20 luglio – Cinema Tavolara con proiezioni e incontri con gli autori, piazzetta Gramsci • 23-24 luglio – VI edizione Festival di musica etnica Melkart, diretto da Mauro Mibelli • 25 luglio – Premio sotto le stelle, piazza degli Scacchi

AGOSTO • 2 agosto – Concerto di Noemi • Fine agosto – Spettacolo di Max Giusti

EVENTI RICORRENTI • Ogni martedì: rassegna letteraria • Martedì, giovedì e venerdì: bibliospiaggia • 1 luglio-30 agosto: laboratori di letteratura e creatività • Tutti i lunedì e venerdì di luglio e agosto: lezioni yoga in spiaggia • Tutte le sere: mercatino “Artigiani sotto le stelle”

Un’offerta culturale e di intrattenimento che punta a soddisfare sia i residenti che i numerosi turisti che scelgono la costa gallurese per le proprie vacanze, confermando Loiri Porto San Paolo come una delle destinazioni più vivaci della Sardegna nord-orientale.