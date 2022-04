Al via la 4a prova del campionato sardo di Enduro 2022 che si svolgerà ad Aglientu in Loc. Campesi. Un percorso impegnativo, interamente chiuso al traffico, dove i piloti si contenderanno i titoli di categoria lungo ben 10 prove speciali, di cui 9 cronometrate. Spazio anche per i più piccoli e le moto vintage, che percorreranno solo il cross test per 6 volte.

Un interesse testimoniato dai 117 i piloti pre iscritti ad oggi, un numero che conferma il trend positivo degli ultimi anni, sintomo che in Sardegna c’è sempre più voglia di Enduro e di moto in generale. Di estremo interesse il numero di iscritti nella categoria Minienduro, con 29 piloti tra cui 2 ragazze, frutto del lavoro del Co.re. Sardegna e soprattutto del lavoro fatto sul campo dai tanti Motoclub che lavorano intorno al movimento, come lo Stop&Go Gallura di Giuseppe Asole, capace di attirare e un gran numero di atleti giovanissimi, avvicinando il mondo delle due ruote anche ai più piccoli, grazie ad un lavoro educativo funzionale di primissimo livello.

“Un evento che conferma quanto stia crescendo il segmento motoristico all’interno del nostro territorio – fanno sapere gli organizzatori – interesse confermato dai tanti eventi programmati. Aglientu anticipa infatti di pochi giorni la tappa del campionato di Motorally Raid TT che si svolgerà a Olbia la settimana successiva, dove sono previsti 250 piloti da tutta Italia, un incremento dovuto al grande impegno dei tanti motoclub sardi che da anni si impegnano fortemente per la valorizzazione del territorio e di uno sport sinonimo di libertà”.