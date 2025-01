SANTA TERESA GALLURA. Una giornata all’insegna dello sport e della formazione ha dato il via al nuovo anno per la disciplina dell’Endurance, coinvolgendo i più giovani in un evento dedicato all’avvicinamento con i pony. Domenica scorsa, 12 gennaio, presso il centro ippico Li Nibbari di Santa Teresa Gallura, circa cinquanta di bambini e bambine, dai 4 ai 13 anni, provenienti dai circoli di La Maddalena, Quartu, Santa Teresa e Sassari, si sono ritrovati per vivere un’esperienza educativa e divertente.

Organizzata sotto la guida della referente Anna Teresa Vincentelli, responsabile Endurance per Fise Sardegna, la giornata ha visto la partecipazione di tecnici e giudici, tra cui Giancarlo Guaraglia, referente dei giudici Endurance Fise Sardegna, lo chef d’équipe Costantino Sanna, oltre alle tecniche Anna Teresa Vincentelli e Alessia Mattera.

Il programma ha previsto una prima fase teorica, durante la quale sono stati illustrati i regolamenti delle gare di Endurance. Successivamente, i partecipanti hanno effettuato a piedi la ricognizione del percorso all’interno del circolo, per poi cimentarsi in una simulazione di gara, completa di partenza, arrivi e visite veterinarie. Due i percorsi previsti: uno di 2,5 km per i più grandi e uno più breve, di 1,5 km, dedicato ai bambini e alle bambine fino a 10 anni.

L’attività agonistica per la stagione 2025 inizierà ufficialmente nel mese di marzo, ma il Comitato Regionale Fise Sardegna, insieme al gruppo Endurance, continua il proprio lavoro per promuovere la disciplina e far crescere una nuova generazione di appassionati.