★VIDEO★ OLBIA. Cresce l’attesa per il concerto di Emma al molo Brin previsto intorno alle 22:30. “Non vedo l’ora – ha dichiarato la cantante in un breve filmato -. Sono veramente molto felice di concludere e iniziare il nuovo anno sul palco con la mia band e di farlo a Olbia, in Sardegna, in una terra ricca di grande energia che è fondamentale per cominciare il 2023 alla grande”.

Nel video Emma ha ringraziato il comune di Olbia e tutte le persone che l’hanno fortemente voluta in città. “Vi aspetto sotto il palco. Mi raccomando non mancate perché ci dobbiamo divertire veramente tanto”. Di seguito il video ►