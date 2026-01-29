Alà dei Sardi 29 gennaio 2026 – Di notte, quando i minuti pesano, Alà dei Sardi vuole farsi trovare pronta. Nel centro abitato è in fase di completamento la nuova elisuperficie destinata agli elicotteri Areus, un’infrastruttura pensata per rendere più rapidi gli interventi dell’emergenza sanitaria in un territorio distante dai principali ospedali.

Le luci per l’atterraggio risultano già installate. Restano da completare alcuni interventi, tra cui una parte della recinzione con i cancelli, il motore automatico, il palo segnavento e il potenziamento del perimetro con il cemento. Una volta conclusi questi passaggi, la struttura potrà essere collaudata.

L’investimento complessivo è di 250mila euro: 150mila finanziati dal comune di Alà dei Sardi e 100mila dalla Regione. L’area è stata individuata dai tecnici Areus e successivamente acquistata dal Comune, che ha avviato i lavori con risorse proprie.

Il sindaco Francesco Ledda sottolinea l’importanza dell’opera per il territorio: “Avere un’elisuperficie per l’elisoccorso è fondamentale vista la distanza che abbiamo dai diversi ospedali, sia Ozieri che Olbia, che sono quelli più vicini”. La scelta del sito è stata condivisa: “Abbiamo chiamato i tecnici della Areus che hanno individuato l’area, il Comune l’ha acquistata e poi abbiamo iniziato a costruire questa elisuperficie con fondi comunali”.

Un aspetto centrale riguarda l’operatività notturna. “L’elicotterò potrà atterrare anche durante le ore notturne. Questo è fondamentale per la tempestività dell’intervento”, spiega il primo cittadino.

La struttura non sarà riservata esclusivamente all’emergenza sanitaria. “Non servirà solamente per il soccorso, ma anche per fini turistici” chiarisce Francesco Ledda. Sul cronoprogramma, il sindaco aggiunge: “Stiamo aspettando un contributo da parte della Regione Sardegna per poterlo completare. Credo che fra qualche mese sarà pronto e collaudato. Per l’estate l’elisuperficie sarà pronta. Speriamo già dalla tarda primavera”.