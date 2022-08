★VIDEO★ OLBIA. Una voce capace di riempire l’Olbia Arena e che si riconferma intramontabile. Elisa, per la terza volta in concerto in città, è riuscita a incantare ancora una volta il pubblico olbiese portando in scena il suo “Back to the future” live tour.

Salita sul palco vestita di bianco sulle note di “Let me”, l’artista triestina dall’energia travolgente ha scaldato il suo pubblico di oltre 5mila persone fin dai primi brani. “Olbia le mani al cielo – ha detto la cantante -. Che bello rivedervi finalmente”.

Da “Show’s rollin” a “Come sei veramente”, “Palla al centro” e “Anche fragile”, fino ai pezzi che l’hanno portata al successo, come “Luce”, “Heaven out of hell” e “Together”, Elisa si è esibita in uno spettacolo emozionante della durata di due ore in cui ha alternato i ritmi più rock del suo repertorio alle ballate pop senza tempo.

“Devo prendere una seconda residenza in Sardegna – ha dichiarato colpita dall’affetto del pubblico, mentre un fan le ha lanciato sul palco la bandiera dei quattro mori che ha prontamente sventolato -. Chi sa fare surf? Io sono una schiappa totale ma mi insegnerete voi quando verrò qua. E poi mangeremo insieme il pane guttiau”.

Nel suo live non sono mancati i riferimenti ai temi di sostenibilità ambientale supportati anche da un video del Dalai Lama. “Vivete in una terra incredibile – ha detto ancora Elisa -. Dobbiamo cercare di fare qualcosa nel nostro piccolo perché siamo più potenti di quello che pensiamo. Possiamo mettere pressione alla politica che oggi sbaglia e non mette la crisi climatica in cima alle priorità come invece dovrebbe”.

Durante il concerto Elisa ha interpretato un brano fuori dalla scaletta del tour. L’artista, infatti, ha voluto regalare al pubblico sardo la sua versione di “Hallelujah” di Leonard Cohen. “È una delle mie canzoni preferite” ha confessato.

Per la tappa olbiese del tour anche un fuoriprogramma. “È il tuo compleanno? Allora sali e cantiamo insieme” ha detto la cantante, invitando sul palco una giovanissima artista di Budoni, Sophia Murgia. Le due si sono divise la scena sulle note di “Eppure sentire (un senso di te)” e si sono lasciate andare a un lungo abbraccio.

La prossima data di “Back to the future” è in programma il 1° settembre alla Valle dei Templi di Agrigento. Di seguito il video del brano d’ingresso del concerto di Olbia ▼