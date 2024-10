OLBIA. La cantautrice Eliana Nieddu è stata scelta per partecipare alla VI edizione del talent show “The Coach”. Il programma, dedicato a chi intende migliorare le proprie abilità artistiche con l’aiuto di coach esperti, andrà in onda dal prossimo ottobre su 7Gold.

“È la prima volta in cui faccio parte attivamente di un programma tv nazionale – dichiara Eliana Nieddu -. Un’esperienza lunga mesi, su e giù tra Isola e penisola, con tutti i disagi connessi ai nostri trasporti.

Settimane passate con i colleghi e la produzione, tabelle di marcia ben precise, attività con coach e mental coach, e registrazioni sul set. Sono esperienze formative a livello professionale ma anche personale. Tante nuove conoscenze con cui condividere sorrisi, stress, lacrime”.

Dopo le registrazioni del programma, la cantautrice originaria di Padru è rientrata in Sardegna dove, oltre ai progetti musicali che comprendono nuovi brani con artisti sardi e al suo lavoro di impiegata amministrativa, si dedica agli studi universitari e a quelli per diventare mental coach. Docente di canto, attualmente insegna nelle scuole civiche di Budoni ed Orosei.

Dopo il debutto su 7Gold, è possibile che Eliana Nieddu partecipi anche alla prossima edizione di The Coach sotto un’altra veste.