La vittoria in Sardegna del centrodestra, per quanto riguarda il nord est dell’Isola, decreta tra gli eletti sicuri al Senato il leghista Dario Giagoni con 82.906 voti, pari al 41,16%. Giagoni ha definito quello della coalizione “un risultato straordinario in Sardegna”.

In mattinata Giagoni ha espresso grande soddisfazione per il voto: “Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia – ha dichiarato -. Da oggi in poi il mio impegno sarà quello di essere sempre più presente in tutta l’isola cercando di colmare quel distacco sempre più evidente tra gli elettori e i rappresentanti eletti in Parlamento. La Sardegna merita impegno e costanza, merita di essere riportata al centro del dibattito nazionale. C’è da lavorare tanto anche per invertire il preoccupante dato dell’astensionismo, il nostro popolo deve ritrovare fiducia nelle istituzioni, nella politica in generale”.

Per quanto riguarda gli altri rappresentanti del territorio, niente da fare per il candidato di Forza Italia Angelo Cocciu e per la candidata della coalizione di centrosinistra Patrizia Desole.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto – ha dichiarato a caldo Angelo Cocciu -. Abbiamo fatto percentuali importanti in Gallura e a Olbia ma sapevamo che questa elezione riguardava i partiti, e Forza Italia ha avuto migliori risultati al Senato rispetto alla Camera, però più di così non si poteva fare. Fratelli d’Italia e Cinquestelle hanno avuto la meglio. Io ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e che mi hanno fatto sentire tanto affetto durante questa campagna elettorale”.