Olbia 8 settembre 2025 – Alle elezioni di secondo livello per il Consiglio provinciale di Gallura Nord – Est Sardegna sarà con ogni probabilità in campo un’unica lista a sostegno del candidato presidente Settimo Nizzi, sindaco di Olbia. La consultazione è fissata per il 29 settembre e coinvolgerà sindaci e consiglieri comunali del territorio.

La lista presentata porta la denominazione “Uniti per la Gallura e Monte Acuto” e comprende dieci candidati consiglieri, espressione di diversi comuni della provincia. A sostegno di Nizzi figurano amministratori in carica e consiglieri comunali, con un equilibrio territoriale che tocca Olbia, Budoni, Loiri Porto San Paolo, Tempio Pausania, Arzachena, La Maddalena, Ala dei Sardi e altri centri del Nord Est Sardegna.

Ecco l’elenco numerato dei candidati:

Addis Anna Letizia – Ozieri, 09/07/1994 – consigliere di Ala dei Sardi Addis Antonio – Sassari, 03/07/1986 – sindaco di Budoni Aisoni Anna Paola – Tempio Pausania, 25/05/1974 – consigliere di Tempio Pausania Carta Roberto – Ozieri, 12/09/1975 – sindaco di Oschiri Cossu Maria Antonietta – Olbia, 18/11/1973 – consigliere di Olbia Dongu Francesca – Ozieri, 24/10/1981 – consigliere di Luogosanto Fiori Michele – Olbia, 28/11/1961 – consigliere di Olbia Lai Francesco – Ozieri, 19/03/1985 – sindaco di Loiri Porto San Paolo Porcu Federica Santina – La Maddalena, 19/07/1982 – consigliere di La Maddalena Ragnedda Roberto – Olbia, 21/01/1980 – sindaco di Arzachena

A rappresentare la lista in qualità di delegato è stato indicato Marzio Altana, presidente del Consiglio comunale di Olbia, con il compito di seguire le procedure presso l’ufficio elettorale e i rapporti con l’amministrazione provinciale.

La lista è contraddistinta da un simbolo circolare a cinque cerchi concentrici colorati, all’interno del quale compare la scritta “Uniti per la Gallura e Monte Acuto” e una figura stilizzata che raffigura sole, collina, mare e terra.

Il voto del 29 settembre, riservato agli amministratori locali, definirà la composizione del Consiglio provinciale di Gallura Nord – Est Sardegna. In assenza di altre liste, quella a sostegno di Nizzi appare destinata ad essere l’unica in competizione, salvo sorprese dell’ultima ora.