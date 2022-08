OLBIA. L’autorità portuale, la provincia, il tribunale, la sanità nel territorio: sono questi i temi centrali del vertice di Forza Italia avvenuto questa mattina ad Olbia in cui sono intervenuti il coordinatore Ugo Cappellacci, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, il deputato Pietro Pittalis, gli assessori Zedda e Fasolino, il capogruppo in Regione Angelo Cocciu, il commissario provinciale Pietro Carzedda e i componenti la squadra del consiglieri comunali azzurri.

Forza Italia serra le fila e con tutte le sue rappresentanze locali, regionali e nazionali, pone al centro dell’azione politica le questioni galluresi. “Durante questa campagna elettorale sentiamo parlare di tante agende- evidenziano gli azzurri- e lo fanno proprio coloro i quali in passato le hanno stracciate tutte. Per noi esiste una sola agenda ed è quella che è dettata dalle voci dei territori e della Sardegna.

Noi siamo una forza politica che si candida a governare il Paese con il consenso dei cittadini e questo è il vero carattere distintivo che ci differenzia da quelle forze che negli ultimi undici anni sono andate al Governo senza il consenso dei cittadini ma solo grazie ad accordi post elettorali e a giochi di palazzo”.

In merito alle candidature per Camera e Senato non è stata sciolta alcuna riserva né sono state indicate possibile investiture. “Ancora è prematuro parlare di candidature – ha detto Cappellacci – perché non sappiamo quali posizioni ci spettano”.