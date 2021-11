Prima un porcino nero del peso di 1,8 kg e ora, Virginia Murgia ne trova un altro che pesa poco meno di 2,5 kg. La studentessa del Deffenu di Olbia si attesta come la più abile e fortunata cercatrice di funghi in Sardegna. Vedremo se il detto non c’è due senza tre si materializzerà in questo autunno gallurese