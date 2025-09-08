★VIDEO★ Golfo Aranci 8 settembre 2025 – Cinquecento velivoli hanno dato vita a due serate di show mozzafiato, arricchite anche da fuochi d’artificio che hanno reso ancora più spettacolari le coreografie.

Nella prima serata le figure hanno richiamato gli anni ’70, con simboli della pace, icone musicali da Elvis agli Abba e cuori giganti. La seconda, invece, è stata dedicata a immagini mitiche e altre riferite alla Sardegna: tra le più suggestive la Sirenetta, una rosa dei venti, una cornucopia, un faro con i delfini e il profilo dell’isola con una donna in costume tradizionale.

Migliaia di persone hanno seguito l’evento applaudendo a lungo uno spettacolo presentato per la prima volta in Sardegna. Ampiamente soddisfatta l’amministrazione comunale, che ha sostenuto lo show, guidata dal sindaco Giuseppe Fasolino: “Siamo sempre alla ricerca di spettacoli nuovi e sorprendenti per attirare la curiosità non solo dei turisti. Uno spettacolo unico, senza mai perdere di vista i valori dei contenuti”.

. Di seguito il video della seconda serata: