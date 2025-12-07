Padru 7 dicembre 2025 – La Sardegna entra nella storia del downhill italiano con la prima gara nazionale FCI Gravity disputata a Padru, vinta da Gianluca Cara in 2’27.40 davanti a Davide Longu (2’29.47) e Gianluca Spano (2’31.32). Un podio interamente targato Olbia Racing Team che ha inaugurato l’ingresso ufficiale dell’isola nel calendario nazionale.

“È stata una gara molto impegnativa – dichiara Gianluca Cara -. È un momento importante per il downhill e per la Sardegna, per la prima volta inserita all’interno del calendario ufficiale e nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, categoria Gravity”. La competizione, seguita da un grande pubblico, ha trasformato Monte Nieddu in un’arena dedicata alla disciplina.

Quaranta rider si sono sfidati sul tracciato di Sas Taras, 1.500 metri con velocità oltre i 40 chilometri orari e salti fino a 15 metri. L’organizzazione è stata curata dall’ASD Olbia Racing Team, sostenuta dal comune di Padru, dalla Regione Sardegna e dai proprietari dei terreni sui quali si è svolta la gara.