Dopo sei mesi di lavori è stata riaperta al traffico la strada principale per Arzachena. La via di comunicazione, interrotta per il rifacimento di due ponti di collegamento danneggiati dall’0alluvione del 2013, è stata riaperta alla presenza dei vertici Anas e dell’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris.

“Si tratta di un’opera fondamentale che ripristina la circolazione stradale ed evita agli automobilisti diretti ad Arzachena e, in generale, verso il nord Sardegna, di allungare attraverso la circonvallazione. Ora – rimarca il presidente del Consiglio comunale, Rino Cudoni – ci auguriamo che la riapertura di questo tratto sia propedeutica alla realizzazione della quattro corsie, opera diventata improrogabile per lo sviluppo economico del territorio”.