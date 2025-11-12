Olbia 12 novembre 2025 – Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato i decreti di nomina dei nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale, completando così il percorso di rinnovo della governance dei principali scali marittimi del Paese.

Per la Sardegna la guida dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna è stata affidata a Domenico Bagalà, già commissario straordinario. Con la sua nomina si conclude la fase di transizione e viene assicurata la piena operatività dell’ente che gestisce i porti sardi, tra cui Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Cagliari.

Nel comunicato del Ministero si sottolinea l’impegno a rafforzare il sistema portuale italiano, garantendo efficienza, continuità amministrativa e competitività internazionale.