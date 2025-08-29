Olbia 29 agosto 2025 – L’ingegnere Domenico Bagalà è il nome scelto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presidenza dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. La proposta è stata inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, che dovrà ora esprimersi sull’intesa necessaria per procedere alla nomina. La designazione arriva al termine del mandato di Massimo Deiana, scaduto in estate dopo due quadrienni consecutivi, il massimo previsto dalla legge 84 del 1994.

Bagalà, ingegnere gestionale, ha costruito il suo percorso professionale all’interno del sistema portuale nazionale. È stato per anni direttore generale e poi amministratore delegato di Medcenter Container Terminal di Gioia Tauro, una delle più grandi infrastrutture di transhipment del Mediterraneo. Successivamente ha ricoperto ruoli di vertice nel Porto di Cagliari, dove ha seguito i processi di riorganizzazione e sviluppo del traffico container. Ha maturato esperienze anche in ambito internazionale, con incarichi legati alla logistica integrata e all’innovazione tecnologica applicata ai sistemi portuali.

Per il MIT, il suo profilo unisce competenze tecniche e managerialità necessarie a guidare un ente chiamato a gestire nodi strategici per la Sardegna, dai collegamenti passeggeri al traffico commerciale, fino alla valorizzazione dei porti turistici. L’iter prevede ora la risposta della Regione: in caso di intesa, la nomina sarà formalizzata con decreto ministeriale e Bagalà assumerà l’incarico di presidente.