Olbia, 9 ottobre 2025 – È stata presentata nella sede di Villa Chiara, in località Maltana, la 41ª edizione della Pedalata Ecologica “Teresa Meloni”, organizzata dalla società ciclistica Terranova – Fancello Cicli. L’evento, in programma domenica 12 ottobre, chiuderà la stagione sportiva della società e sarà dedicato al tema del volontariato, valore scelto come filo conduttore per unire sport, solidarietà e comunità.

“Il volontariato rappresenta una fonte di arricchimento per chi lo pratica e per la società intera – ha dichiarato Tetta Bullitta, presidente della Terranova Fancello Cicli –. Con il passare del tempo però è sempre più difficile mantenere vive le attività, sia per la carenza di risorse economiche che di persone disponibili. Con la Pedalata, giunta alla 41ª edizione, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza su questo importantissimo tema. A Olbia operano molte associazioni anche se oggi è presente solo una piccola parte di coloro che ogni giorno si impegnano per aiutare coloro che vivono situazioni di disagio o sofferenza. Il volontariato è uno stile di vita e ha bisogno di nuova linfa per garantire continuità e motivazione a chi lo porta avanti”.

Gerardo De Luca presidente dell’AIDO si è detto “felice di essere qui con gli amici della Pedalata perché è importante promuovere la cultura della donazione di organi. Prima di me c’era zia Toia e ora spero che il testimone della presidenza passi alla giovane Anita Contini, che saprà dare nuovo impulso all’associazione”.

Dal canto suo, Anita Contini, attualmente responsabile regionale dei giovani dell’Oftal, ha ricordato il suo legame con Villa Chiara: “Sono nata dentro l’Oftal e il volontariato è sempre stato parte della mia vita. Abbiamo aderito con entusiasmo alla Pedalata, perché la solidarietà è il cuore di tutto il nostro impegno”.

Dalla Cooperativa Villa Chiara, l’educatrice Rita Casta ha evidenziato l’importanza della partecipazione: “Villa Chiara nasce da una costola dell’Oftal e oggi offre un servizio che abbraccia tutta la Sardegna. Parteciperemo con i mezzi speciali, come già accaduto nel progetto Mezzo, che ha permesso ai nostri ragazzi di riscoprire la bicicletta”.

Presenti anche l’associazione Pollicino, rappresentata da Maria Margherita Lai, che offre sostegno ai bambini ricoverati in ospedale e alle loro famiglie e Mariangela Lorettu, in rappresentanza di Casa Silvia, che si occupa di accoglienza per malati oncologici e familiari.

Tra i promotori storici, Salvatore Deagustini ha ripercorso le origini della manifestazione: “La Pedalata è nata nel 1979 ed è dedicata a mia madre, Teresa Meloni, grande appassionata di ciclismo. È stata pensata come una manifestazione aperta a tutti, non come una gara: si parte insieme e si arriva insieme. Siamo orgogliosi di questa tradizione e speriamo di superare i mille iscritti dello scorso anno”.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale Elena Casu, assessora allo sport: “Siamo orgogliosi di una manifestazione che ogni anno promuove una causa sociale. È importante per Olbia trasmettere un messaggio positivo e orientato alla sostenibilità. Chiedo un po’ di pazienza agli automobilisti per la chiusura delle strade durante l’evento ma sono sicura che la città saprà comprendere il valore di questa iniziativa”.

Programma della Pedalata Ecologica 2025

Ritrovo: Dalle ore 8.00 presso Fancello Cicli in Via Galvani – OLBIA dalle ore: 08.00.

Partenza: Alle ore 9,30

Descrizione percorso: Vie Galvani – Veronese – Figoni – Forteleoni -Petta – Fausto Noce – San Simplicio – Brigata Sassari – Barcellona – Bellini – Caravaggio – Monte Rosa – V. Veneto – Friuli – Lazio – Trentino – Amba Alagi-Barbagia – Rotonda Artiglieria – Ungheria – Argentina – Imperia – Vicenza – Roma – Redipuglia – Piazza Crispi – Via Craxi – Via Poltu ‘Ezzu – Rotonda Su Mulinu – Corso Vittorio Emanuele – Corso Umberto – San Simplicio – D’Annunzio – Via Savona – Parco Fausto Noce

Km. 11, – Seguiranno le premiazioni per i Gruppi organizzati più numerosi. – Verranno estratte a sorte tra tutti gli iscritti N° 4 Biciclette offerte da “Fancello Cicli Sport”

Tra le raccomandazioni per i partecipanti: rispettare il regolamento, far indossare il casco ai bambini e mantenere un comportamento tranquillo lungo tutto il percorso.